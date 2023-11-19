Hesaplarınızı Kontrol Edin: Bakan Kacır Müjdeyi Verdi! 450 Milyon Dolarlık Destek Hesaplara Yatmaya Başladı

Türkiye ekonomisinin can damarlarından biri olan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), özellikle deprem sonrası zorlu dönemler geçirmektedir. Bu zorlu süreçte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın attığı adımlar ve sağladığı finansal destekler, KOBİ'lerin yeniden canlanması için büyük önem taşımaktadır.

Deprem Sonrası KOBİ'lere Sağlanan Destekler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın belirttiği üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, KOBİ'ler için önemli bir finansman paketi devreye sokulmuştur. Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi, deprem bölgesindeki işletmeler için hayati bir destek oluşturuyor. Bu proje kapsamında, 11 farklı ilden başvuran 2 bin 800 işletmeye toplamda 925 milyon lira finansman sağlanmıştır.

Finansmanın Etkileri ve Geleceğe Yönelik Planlar

Bu finansmanın işletmelere sağladığı destek, sadece maddi anlamda değil, aynı zamanda moral ve motivasyon açısından da büyük bir itici güç oluşturuyor. Bakan Kacır'ın vurguladığı gibi, program kapsamında şu anda 50 bin işletme başvuru yapmış durumda ve toplam 450 milyon dolarlık destek, bu işletmelere aktarılacak. Bu büyük finansmanın, bölgedeki ekonomik canlanmayı hızlandıracağı ve KOBİ'lerin yeniden yapılanma sürecine büyük katkı sağlayacağı bekleniyor.

KOSGEB Desteği ve Uygulama Şartları

KOSGEB'in sağladığı destek paketinde, işletmelere 36 ay boyunca destek sağlanacak ve ilk 24 ay boyunca herhangi bir ödeme yapılmayacak. Sonraki 12 ay içinde ise ödemeler 3 taksitte gerçekleştirilecek. İşletmelere 200 bin lira ile 750 bin lira arasında değişen miktarlarda finansman imkanı sunulacak. Özellikle bu finansmanın tamamen faizsiz olması ve teminat talep edilmemesi, KOBİ'ler için büyük bir avantaj sağlıyor.

Kacır, yazılı açıklamasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak deprem bölgesini önceliklerinin baş sıralarına koyduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Deprem bölgesi önceliğimiz." mesajıyla harekete geçip, bir an önce bölgedeki büyük-küçük sanayi sitelerindeki yıkımın etkilerini en aza indirmek için çalıştıklarını belirten Kacır, "Bununla birlikte bölgede bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi kapsayacak çalışmalar da yaptık. 31 Ekim'de Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu, Dünya Bankası ve KOSGEB işbirliğiyle yürüttüğümüz Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi kapsamında başvurusu onaylanan işletmelerimize ödemeleri yapmaya başladık. İşletmelerimizin hesaplarına destek tutarları yatırılmaya başlandı. 11 ilimizden başvurusu onaylanan 2 bin 800 işletmeye 925 milyon liralık finansmanı aktarmış olduk." bilgisini verdi.

- "Yeni fonlar da gelecek"

Kacır, programa başvurularda yoğun talep olduğuna işaret ederek "Şu an başvuran işletme sayımız 50 bine erişti. 450 milyon doların tamamını bölge işletmelerine aktaracağız. Bütçenin tamamı bitinceye kadar programa başvuruları almaya devam edeceğiz. Deprem bölgesinde canlanma sağlayacak bu desteğe yeni fonlar eklemek için çalışmalarımız da ayrıca devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KOSGEB desteği, 36 ay süreyle uygulanacak. İlk 24 ayında KOBİ'ler ödeme yapmayacak. Sonraki 12 ayda ödemeler 3 taksitte gerçekleştirilecek. İşletme başına 200 bin lira ile 750 bin lira arasında finansman sağlanacak. Tamamen faizsiz olan program için işletmelerden teminat istenmeyecek.