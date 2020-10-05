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Herkes İçin Konut - Daha İyi Bir Kentsel Gelecek

Birleşmiş Milletler tarafından her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü herkesin yeterli barınma hakkı üzerine düşünmek için Dünya Habitat Günü olarak belirlenmiştir. 05 Ekim Dünya Habitat gününün 2020 Teması “Herkes İçin Konut - Daha İyi Bir Kentsel Gelecek” oldu.

Herkes İçin Konut - Daha İyi Bir Kentsel Gelecek

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı
“En temel ihtiyaçlardan olan barınma hakkı anayasamızda da belirtildiği üzere insan haysiyetine
yakışır bir biçimde olmalıdır. Her yıl aslında bu sorumluluğu tüm insanlığa hatırlatan Dünya Habitat
Günü ile bizler de daha güvenli şehirler oluşturmak, gecekondu olmayan şehirler ile geleceğimizi
planlamak zorundayız. Özellikle pandemi sonrası önemi daha da artan barınma ihtiyacı için tüm
kurum ve kuruluşlar elini taşın altına koymalı. Gerileyen kentsel dönüşüm projeleri tekrar
başlamadı” dedi.
Kendilerine Ait Bir Konutta Yaşayanların Oranı %58,8
TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre kendilerine ait bir konutta oturanların
oranının sadece %58,8 olduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü “Kirada oturanlar %25,6,
lojmanda oturanlar %1,3, kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise %14,3 olarak
gerçekleşti. Barınma sırasında ortaya çıkan en önemli problemler ise izolasyondan dolayı ısınma
sorunu, sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçeveleri, hava kirliliği, çevre kirliliği veya
diğer çevresel sorunlar” dedi.
Evsizlere Konaklama Projesi Devam Etmeli
Özelmacıklı “Pandemi öncesi dünya çapında yaklaşık 1,8 milyar insan yetersiz konutlarda yaşıyordu.
Ülkemizde de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı COVİD-19 hastalığının en çok
etkileyebileceği kesimler arasında bulunan evsiz, mekânsız ve kimsesiz kişilerle ilgili “Evsizlere
Konaklama Projesi” başlatmıştı. Bu projede öncelikli olarak kamu kurumu misafirhaneleri kullanıldı.
Lakin bunların ihtiyaç duyulması halinde devam etmesi sağlanmalı. Yurtdışında olduğu gibi yerel
yönetimler evsiz bireylerin barınma ihtiyaçlarına kalıcı çözümler için projeler geliştirmeli. Sosyal
ihtiyaçlara yönelik temel hizmetlere ve altyapıya sahip evler yapılmalı, yapısal eşitsizlikler
azaltılmalı” dedi.

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EmlakKonutMustafa Hakan Özelmacıklı
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