Herkes İçin Konut - Daha İyi Bir Kentsel Gelecek

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı

“En temel ihtiyaçlardan olan barınma hakkı anayasamızda da belirtildiği üzere insan haysiyetine

yakışır bir biçimde olmalıdır. Her yıl aslında bu sorumluluğu tüm insanlığa hatırlatan Dünya Habitat

Günü ile bizler de daha güvenli şehirler oluşturmak, gecekondu olmayan şehirler ile geleceğimizi

planlamak zorundayız. Özellikle pandemi sonrası önemi daha da artan barınma ihtiyacı için tüm

kurum ve kuruluşlar elini taşın altına koymalı. Gerileyen kentsel dönüşüm projeleri tekrar

başlamadı” dedi.

Kendilerine Ait Bir Konutta Yaşayanların Oranı %58,8

TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre kendilerine ait bir konutta oturanların

oranının sadece %58,8 olduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü “Kirada oturanlar %25,6,

lojmanda oturanlar %1,3, kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise %14,3 olarak

gerçekleşti. Barınma sırasında ortaya çıkan en önemli problemler ise izolasyondan dolayı ısınma

sorunu, sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçeveleri, hava kirliliği, çevre kirliliği veya

diğer çevresel sorunlar” dedi.

Evsizlere Konaklama Projesi Devam Etmeli

Özelmacıklı “Pandemi öncesi dünya çapında yaklaşık 1,8 milyar insan yetersiz konutlarda yaşıyordu.

Ülkemizde de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı COVİD-19 hastalığının en çok

etkileyebileceği kesimler arasında bulunan evsiz, mekânsız ve kimsesiz kişilerle ilgili “Evsizlere

Konaklama Projesi” başlatmıştı. Bu projede öncelikli olarak kamu kurumu misafirhaneleri kullanıldı.

Lakin bunların ihtiyaç duyulması halinde devam etmesi sağlanmalı. Yurtdışında olduğu gibi yerel

yönetimler evsiz bireylerin barınma ihtiyaçlarına kalıcı çözümler için projeler geliştirmeli. Sosyal

ihtiyaçlara yönelik temel hizmetlere ve altyapıya sahip evler yapılmalı, yapısal eşitsizlikler

azaltılmalı” dedi.