Her beş kişiden üçü turistik seyahate hazır değil

KPMG’nin yaptığı ‘Tüketici ve Yeni Gerçeklik Araştırması’, tüketicin turizm sektörüne bakışını ortaya koyuyor. Pandemiden en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen turizm endüstrisine duyulan güven 2020 yaz sonu itibarı ile yüzde 15 azaldı. Ankete yanıt veren her beş katılımcıdan üçü turistik seyahatlere çıkmak için kendisini hazır hissetmiyor.

Araştırmadan çıkan bazı başlıklar şöyle:

Kanada, ABD, Brezilya, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere, Çin, Hong Kong, Japonya ve Avustralya’da 70 binden fazla katılımcıyla yapılan ankete göre turizm sektörüne dönmeye en fazla hazır hisseden üç ülke yüzde 54 ile Brezilya, yüzde 53 ile İtalya, yüzde 51 ile Fransa. Turizmi hayatlarından neredeyse çıkaran ülkeler ise Çin ve Japonya.

Tüketiciler yurt dışı seyahatler konusunda kararsız. Katılımcıların üçte biri Covid-19’un hayatlarına etkisinin bir yıldan fazla süreceğini düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 63’ü Covid-19 öncesi tatillerini planlayıp rezervasyonları yaptırdıklarını söyledi. Rezervasyonların yüzde 40’ını yurt dışı yüzde 31’ini ise yurt içi tatiller oluşturuyordu. Katılımcıların yüzde 82’si bu tatilleri iptal etti ya da ileri bir tarihe erteledi.



‘Staycations’ trendi

Artık ‘staycations’ diye adlandırılan yerel tatiller tercih ediliyor. Gerekli güvenlik ve hijyen kuralları sağlanırsa tüketiciler yurt içi seyahatleri sürdürmeye eğilimli. Tüketicilerin yüzde 22’si Covid-19 vaka durumunu dikkate alarak yurt içi tatile çıkabileceğini söylüyor. Bu trend, güven sağlayan işletmelerle yurt içi turizmi hareketlendirebilir.

Katılımcılar araç kiralama ve trenle yolculuğu tercih ediyor. Uçakla seyahat hala soru işaretleri taşıyor. Katılımcıların yüzde 23’ü uçak yolculuğunu güvenli bulmadığını belirtiyor.

Uçak seyahatinde tüketicileri en çok endişelendiren ilk üç konu; ‘uçakta geçirilen süre’ (yüzde 52), ‘güvenlik’ (yüzde 37), ‘uçağın kalkışını bekleme’ (yüzde 32).

Tüketicilerin yüzde 55’i uçak yolculuklarında kapasitenin sınırlandırılmasını bekliyor. Yüzde 49’u ise havaalanlarında sosyal mesafe kurallarının uygulanmasını istiyor.

Araştırmayı yorumlayan KPMG Türkiye Turizm Sektör Lideri Uluç Özcan, şunları söyledi: “Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de turizm pandemiden en çok etkilenen sektörler arasında üst sıralarda yer alıyor. 2020 yılı Ocak-Ağustos dönemine baktığımızda, Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin sayısının, 2019’un aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 74’lük ciddi bir düşüş kaydettiği göze çarpıyor. TÜİK’in verilerine göre, Covid-19’un etkilerinin en yoğun hissedildiği ikinci çeyrekte, yerli turist sayısında ve yurtiçi seyahat harcamalarında yıllık bazda yüzde 70’e yakın bir azalma söz konusu oldu. Ancak Türkiye turizm sektörünün kriz yönetimi konusunda diğer ülkelere kıyasla daha fazla tecrübe sahibi olması, bir avantaj olarak düşünülebilir. Aynı zamanda sektörde pandeminin etkilerinin azaltılması ve istihdamın korunması amacıyla destekler de söz konusu. Türkiye Bankalar Birliği, Turizm Destek Paketi Uygulaması kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile toplam 10 milyar TL değerinde kredi sağlayacak. 1 Kasım 2021 tarihine kadar 12 aya varan ödemesiz bir dönem olacak, bu da turizm sektörünün kısa ve orta vadede nefes almasını sağlayacaktır.”