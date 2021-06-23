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Hepsiburada, NASDAQ borsasında işlem gören ilk Türk şirketi oluyor

Hepsiburada, 56 milyon 740 bin adet B Grubu hisse senedini halka arz etmek için Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na F-1 Formu aracılığıyla kayıt beyannamesini sundu.

Hepsiburada, NASDAQ borsasında işlem gören ilk Türk şirketi oluyor

Hepsiburada, dünya teknoloji devlerinin kote olduğu ABD'nin NASDAQ Borsası’nda halka arzı için yatırımcı görüşmelerini başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, 56 milyon 740 bin adet B Grubu hisse senedini halka arz etmek için Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) F-1 Formu aracılığıyla kayıt beyannamesini sundu.

Bu adımla birlikte Hepsiburada, NASDAQ Borsası’na kote olacak hisseleri temsil eden B Sınıfı hisselerinin halka arzı için yatırımcı görüşmelerini başlattı.

NASDAQ borsasında HEPS kısaltması ile işlem görmek üzere başvurduğunu duyuran Hepsiburada'nın ilk halka arz fiyatının hisse başına 11 dolar ile 13 dolar arasında olması bekleniyor.

Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC and Goldman, Sachs & Co. LLC, Hepsiburada halka arzıyla ilgili lider aracı kurumlar olarak görev yaparken, BofA Securities, Inc. ve UBS Securities LLC de alt aracı kurumlar olarak hizmet verecek.

Halka arz sürecinin başarıyla tamamlanması halinde, Hepsiburada, NASDAQ borasında işlem gören ilk ve tek Türk şirketi olarak Türkiye tarihinde ilke imza atacak.

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