HEKTAŞ hisse bedelli sermaye artırım nasıl yapılır?

Şirket yaptığı açıklamada 860 milyon TL olan mevcut sermayesinin %44,18’ine denk gelen 380 milyon TL’nin bedelsiz sermaye artırımı yoluyla ve mevcut sermayesinin %150’sine denk gelen 1 milyar 290 milyon TL’lik tutarın ise bedelli artırım yoluyla gerçekleşeceğini duyurdu. Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları sonrası Hektaş’ın mevcut sermayesi 2 milyar 530 milyon TL’ye çıkacak.

Bedelsiz sermaye artırımı, geçmiş yıl kaplarından karşılanacak olup bedelsiz pay alma hakkının 12 Ekim 2022 (yarın) tarihinde gerçekleşeceği bildirildi. Bedelsiz paylar, hak sahiplerinin hesaplarına 14 Ekim tarihinde geçecek.

Bedelli sermaye artırımı %150 oranında gerçekleşecek olup rüçhan hakkı kullanımı 12 Ekim tarihinde başlayacak ve 26 Ekim tarihine kadar 15 gün süreyle devam edecek.

Sermaye artırımına ilişkin İzahnameye ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunun (KAP) kap.org.tr, Hektaş Ticaret T.A.Ş.’nin hektas.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin oyakyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılabilir.

Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan halka arz edilecek. Satılamayan payların satın alınmasına ilişkin bir taahhüt bulunmamaktadır.