Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri ne zaman ödenecek ? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin öne çekilerek, 29 Haziran Pazartesi'den itibaren hesaplara yatırılacağını bildirdi.

26 Haziran 2020 Cuma 10:53