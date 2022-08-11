Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründen 7 ayda 12,4 milyar dolarlık rekor ihracat

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Temmuz 2022'de 12,4 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz ihracatına imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,4 artarak 18,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 19,1 artarak 144,4 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 248 milyar doları aştı.

Temmuz 2021'de 1 milyar 692 milyon dolarlık ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de bu yılın aynı döneminde yüzde 4,1 azalışla 1 milyar 622 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Temmuz 2022'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artışla 12 milyar 411 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle sektör tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz ihracatına ulaştı.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1,1 milyar dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 137 milyon dolarla Bursa, 118 milyon dolarla İzmir takip etti. Sektörün bu yılın ocak-temmuz döneminde gerçekleştirdiği 12,4 milyar dolarlık ihracatın 8,5 milyar doları İstanbul'dan, 1 milyar doları Bursa'dan ve 890 milyon doları İzmir'den gerçekleştirildi.

Sektör 7 ayda en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 307 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 221 milyon dolarla İspanya ve 166 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. Sektör ocak-temmuz döneminde ise Almanya'ya 2,2 milyar dolar, İspanya'ya 1,5 milyar dolar ve Birleşik Krallık'a 1,2 milyar dolar ihracat yaptı.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 1 milyar dolarla AB ülkeleri birinci, 209 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ikinci ve 112,9 milyar dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

Söz konusu ülke gruplarına 7 ayda yapılan ihracata bakıldığında, AB ülkelerine 7,7 milyar dolar, diğer Avrupa ülkelerine 1,6 milyar dolar ve Orta Doğu ülkelerine 965 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiği görüldü.

TİM verilerine göre, geçen ay 176 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 8,7 pay aldı. Bu yılın 7 ayında ise 212 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, ülkenin toplam ihracatında yüzde 8,6 paya sahip oldu.