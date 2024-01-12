Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Elektronik Ödemelere Sıkı Takip

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kayıp ve kaçağını önlemek adına elektronik ödemeleri mercek altına alıyor. Bu süreç, özellikle e-ticaretin ve dijital platformların kullanımındaki artış ile daha da önem kazanıyor. Kovid-19 salgınının etkisiyle Türkiye'de e-ticaret kullanım oranlarında gözle görülür bir artış meydana geldi. Bu durum, doğal olarak elektronik ödemelerdeki hacmin de yükselmesine neden oldu.

Bakanlık, bu konuda detaylı analizler yaparak, vergi yükümlülüklerinin doğru bir şekilde yansıtılmasını sağlamak için çeşitli yöntemler benimsemiş durumda. Elektronik ödemeler, özellikle banka kartı, kredi kartı ve sanal kart işlemleri üzerinden yakın takibe alındı. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu süreçte aracı hizmet sağlayıcılar, bankalar ve ödeme/e-para kuruluşlarından elde ettiği verilerle, e-ticaret ve dijital hizmetler alanında faaliyet gösteren firmaları detaylı bir şekilde inceliyor.

Bir diğer önemli adım ise sosyal medya üzerinden gelir elde eden bireylerin tespiti. Özellikle fenomenler, Instagram, Twitch, TikTok ve Facebook gibi platformlar üzerinden gelir elde eden ve bu gelirleri beyan etmeyen kişiler, Maliye Bakanlığı'nın dikkatini çekmiş durumda. Bu kişiler, genellikle elektronik ödeme yöntemlerini kullanarak tahsilat yapıyorlar. Bakanlık, bu verileri analiz ederek, vergi mükellefi olmayan veya gelirlerini eksik beyan eden kişileri tespit ediyor.

Vergi kayıp ve kaçağını önlemek için yapılan bu çalışmalar, mükelleflerin uyumunu sağlamak ve vergi sisteminin doğru işleyişini temin etmek amacıyla sürekli olarak devam edecek. Ayrıca, mükelleflerin bilgilendirilmesi ve rehberlik edilmesi de bu sürecin önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor. Bu yöntemlerle, vergi sistemimizin daha sağlıklı ve şeffaf bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Sonuç olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu girişimleri, dijital ekonominin gelişimiyle birlikte ortaya çıkan yeni zorlukları aşmak ve vergi sistemini güçlendirmek adına atılmış önemli adımlardır. Bu çalışmalar, vergi adaletinin sağlanması ve kayıtdışı ekonominin önlenmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır.

"Sosyal medyadan gelir elde edip mükellef olmayanlar tespit edildi"

Yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal medya uygulamalarından gelir elde edenleri de izlemeye aldıklarını vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:

"Başta fenomenler olmak üzere, Instagram, Twitch, TikTok ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarından gelir elde edip, bu gelirleri beyan etmeyenler hakkında çalışma başlatıldı. Bu kişilerin tahsilat yöntemi olarak genellikle elektronik ödeme kuruluşlarını tercih ettikleri dikkate alınarak, analizin kapsamı sosyal medya uygulamalarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Bu kapsamda sosyal medya uygulamaları üzerinden gerek içerik sağlayıcı olarak gerekse mal veya hizmet satışı gerçekleştirerek gelir elde eden çok sayıda kişi tespit edildi. e-Ticaret ve sosyal medya uygulamalarına yönelik yapılan analiz çalışmaları sırasında gelir elde ettiği halde hiç vergi mükellefiyeti bulunmayanlar tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı."

Şimşek, bunun yanında, elde ettiği kazancı beyanlarına hiç yansıtmayan, eksik yansıtan mükelleflere de rastlanıldığına dikkati çekerek, bunlar hakkında gönüllü uyum ve izaha davet uygulamaları dahil tüm işlemlerin devreye alındığını dile getirdi.

Vergi kayıp ve kaçağının önüne geçilmesi için yapılan çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Şimşek, mükelleflerin uyumsuzluklarının giderilmesi için bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarının da yapıldığını anlattı.

"KDV denetimleri kapsamında 6 bin 200 mükellef analiz edildi"

Bakan Şimşek, usulsüz KDV uygulamalarına yönelik şikayetler üzerine KDV oran denetimlerine ağırlık verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Saha denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Restoran ve kafelerde yüzde 1 KDV oranıyla gerçekleştirilen satışları yoğun olarak denetleyen Gelir İdaresi Başkanlığı'mız, denetimlerine büfe ve benzeri yerleri de ekledi. Perakende satışında KDV oranı 'sıfır' olan ürünleri satan büfe gibi yerlerde, KDV'ye tabi diğer ürünlerin satışlarının sigara satışı gibi gösterilerek KDV'siz satıldığını tespit eden Başkanlık, bu yolla KDV'de meydana gelen kaybı dikkate alarak gerekli vergi ve ceza uygulamalarına başladı."

Restoran ve kafelerde yüzde 1 KDV oranıyla gerçekleştirilen satışlar dikkate alınarak, yaklaşık 6 bin 200 mükellefin analiz edildiğini ve gerekli işlemlerin başlatıldığını dile getiren Şimşek, "Şahsıma sosyal medya üzerinden gelen ihbar üzerine, restoran ve kafelerde yüzde 1 KDV oranıyla gerçekleştirilen satışlar nedeniyle 39 bin mükellef denetlenirken 2 milyar lira KDV matrah farkı tespit edildi ve gerekli işlemler yapıldı." ifadesini kullandı.

"Vergi ödemeyenlerin üzerine gidiyoruz"

Şimşek, yürütülen bu çalışmaların, vergi adaletinin iyileştirilmesine yönelik sürecin önemli başlangıcı olacağına dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Bakanlık olarak vergi kayıp ve kaçağını önlemek için pek çok sektör ve alanı yakın izlemeye aldık. Hem saha denetimleri hem de elektronik uygulamalar yoluyla diğer denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Denetimlerimizde ciddi vergi kayıplarını tespit ettik, bunların önüne geçmemiz büyük önem taşıyor. Denetim ekiplerimiz hem sahada hem de diğer uygulamalar yoluyla vergi kayıp ve kaçağına göz açtırmayacak. Vergi ödemeyenlerin üzerine gidiyoruz."