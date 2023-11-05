Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ihale düzenleyecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvili ile bir hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvili ile bir hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 6 Kasım'daki ilk ihalede 11 ay (343 gün) vadeli, hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede, 4 yıl (1435 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Ekonomi