Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Politika-kredi faizi makası kademeli biçimde kapanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uygulamaya aldıkları politikaların ve yakın dönemde kurumların koordineli şekilde aldığı tedbirlerin katkısıyla politika-kredi faizi makasının kademeli biçimde kapandığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde piyasa faizlerinin de benzer biçimde tek haneli seviyelere inmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.Nebati, Twitter hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon ve perspektif doğrultusunda ülkenin gerçekleriyle uyumlu biçimde şekillenen ekonomi politikaları sayesinde politika faizinin 2 yıl aradan sonra tekrar tek haneye gerilediğini belirten Nebati, şunları kaydetti:

"Türkiye Ekonomi Modelimiz kapsamında uygulamaya aldığımız politikaların ve yakın dönemde kurumlarımızın koordineli bir şekilde almış olduğu tedbirlerin katkısıyla politika-kredi faizi makası kademeli biçimde kapanıyor. Bu sayede önümüzdeki dönemde piyasa faizlerinin de benzer biçimde tek haneli seviyelere inmesini bekliyoruz."

Nebati, dünyada resesyon endişelerinin arttığı bir dönemde Türkiye ekonomisinin yoluna güçlü şekilde devam edeceğini vurguladı.