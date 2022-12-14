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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Hem çiftçimizi hem de esnaf ve sanatkarlarımızı desteklemeye devam edeceğiz

Nebati, salgından etkilenen esnaf ve sanatkarların 2021 yılından önce kullandırılan kredilere ilişkin ilave faiz yükünü karşıladıklarını hatırlatarak "Hem çiftçimizi hem de esnaf ve sanatkarlarımızı bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

EKONOMİ 14.12.2022, 15:39
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Hem çiftçimizi hem de esnaf ve sanatkarlarımızı desteklemeye devam edeceğiz

TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 4. maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, savunma sanayisinin, beyin göçünden en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini belirterek, "Bu beyin göçü sektör için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Sadece 4 sanayi firmamızdan ayrılıp Hollanda, Almanya, İngiltere veya Amerika'ya giden uzman mühendis sayısı 4 binden fazla." diye konuştu.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, bugün itibarıyla 800 öğrenci yurdunun 850 binden fazla kapasiteyle hizmet verdiğini, Türkiye'nin öğrenci konaklama talebinin yüzde 97'sini karşıladığını söyledi. İspanya'nın öğrenci konaklama talebinin yüzde 6'sını, İngiltere'nin yüzde 24'ünü, Almanya'nın yüzde 11'ini, Fransa'nın yüzde 15'ini, ABD'nin ise sadece yüzde 12'sini karşılayabildiğine işaret eden Ersoy, bu yıl ayrıca kredi geri ödemelerinde hesaplanan enflasyon tutarının ortadan kaldırıldığını kaydetti.

HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Pinokyo'nun fotoğrafını göstererek, "Tıpta, psikiyatri dalında, söylemiş oldukları yalanlara kendilerinin de inanmalarına Pinokyo hastalığı deniyor. AKP, zaten mevcut rabia işaretini değiştirdi; kendilerine tavsiyemiz, artık bundan sonra Pinokyo'yu kullanmalarıdır." ifadelerini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni "başkanlık rejimi" olarak nitelendirerek, bu sistemin, ülkeyi, ekonomide 50 yıl geriye götürdüğünü ileri sürdü. İktidarın sürekli para bastığını, 200 liralık banknotların 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını dile getiren Karabıyık, Bakan Nebati'ye, "Heterodoks yaklaşımları bir tarafa bırakalım." sözlerini de sarf etti.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, CHP'nin, başörtüsüne ilişkin kanun teklifi sunduğunu anımsatarak, "Eğer samimiyseniz Anayasa teklifimize destek verin ve önümüzdeki dönem CHP sıralarında başörtülü kadın milletvekillerine yer verin. Ülkemizde başı açık kadının da başı kapalı kadının da teminatı biziz." dedi.

Muğla'nın bu yıl turizmde altın bir yıl yaşadığını ancak CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesinin sınıfta kaldığını söyleyen Gökcan, "Muğla'mızı bile yönetmekten aciz bir muhalefetin ülkemizi yönetmeye talip olması ancak akıl tutulmasıdır." diye konuştu.

AK Parti'li Gökcan, Fethiye Körfezi'nde kirlilik ve kokunun had safhada olduğunu, belediyenin arıtma tesisini doğru düzgün çalıştırmadığını belirtti.

"TMO, arz güvenliğini de gözeterek önemli bir stok sağlamıştır"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, daha sonra milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

2023 yılı tarımsal destek başlangıç bütçesinin, 2022 yılı tarımsal destek başlangıç bütçesine göre yüzde 109 artırılarak 54 milyar lira seviyesine çıkarıldığını anlatan Nebati, tarımsal destek programlarına ilave olarak tarım sektörü yatırımları, tarımsal kredi sübvansiyonları ve müdahale alımlarıyla tarımsal KİT ve ihracat destekleri kapsamında tarıma ayırdıkları kaynağı 2023 yılı için yüzde 148 artırdıklarını, bunun da 142,3 milyar liraya tekabül ettiğini vurguladı.

TMO tarafından bu sene yüzde 100 seviyesinde artışlarla açıklanan alım fiyatlarının ve buğday ile arpada verilen ilave alım primlerinin üreticiyi ziyadesiyle memnun ettiğini dile getiren Nebati, "Bu sayede TMO, arz güvenliğini de gözeterek önemli bir stok sağlamıştır." diye konuştu.

Esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanmasına yönelik hazine faiz destekli kredi kullandırma uygulamasının 2002 yılından bu yana sürdürüldüğünü anlatan Nebati, 2002 yılında 64 bin olan bu krediden faydalanan esnaf sayısının, bu yıl kasım sonu itibarıyla 1,1 milyona yükseldiğini bildirdi. Nebati, "Esnaf adına hazinece ödenen faiz tutarı 2021 yılında 5,3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında şu ana kadar 8,6 milyar liralık ödeme yapılmış olup yıl sonunda bu tutarın 9,5 milyar liraya ulaşması beklenmektedir. 2023 yılında esnaf ve sanatkarlar adına ödenecek faiz için 11 milyar lira ayrılmıştır." bilgisini paylaştı.

Halk Bankası aracılığıyla esnaf ve sanatkarlara 100 milyar liralık kredi kullandırılması uygulamasının hızla sürdürüldüğünü anlatan Nebati, banka tarafından kullandırılan kredilerin üst limitlerinin 350 binden 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerinin de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltildiğini kaydetti.

Nureddin Nebati, genç girişimcilere kullandırılan hazine faiz destekli kredilerdeki sıfır faizli kredi limitinin 100 bin liradan 300 bin liraya, aranan yaş sınırının 30'dan 35'e çıkarıldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgından etkilenen esnaf ve sanatkarların ilave finans yüküyle karşılaşmamasını teminen 2021 yılından önce kullandırılan kredilere ilişkin oluşan ilave faiz yükü de tarafımızca karşılanmaktadır. Böylelikle bu kredilerde karşılama oranı yüzde 76'ya yükselmiş durumdadır. Sırf bu uygulama kapsamında 2,6 milyar lira faiz ödemesi Bakanlıkça karşılanmıştır. Bu çerçevede hem çiftçimizi hem de esnaf ve sanatkarlarımızın daha önce de olduğu gibi bundan sonra da kesintisiz şekilde desteklemeye devam edeceğiz."

Bakan Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son açıkladığı verilere göre okullaşma oranının 5 yaş için yüzde 97, ilkokulda yüzde 99,63, ortaokulda yüzde 99,44, ortaöğretimde ise yüzde 95'e yükseldiğini belirtti.

Kaynak: AA
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