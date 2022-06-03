Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyon artışı hız kesti
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, mayıs ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.
EKONOMİ 03.06.2022, 21:54
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon artışının hız kestiğini belirterek, "Önümüzdeki süreçte, olumlu seyreden iklim koşullarının da etkisiyle, tarımsal üretimimizde gerçekleşmesini beklediğimiz artışın enflasyondaki gevşemeyi olumlu yönde destekleyeceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.
Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mayıs ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Nisanda yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranının mayısta yüzde 2,98 düzeyinde gerçekleştiğini anımsatan Nebati, böylece enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini aktardı.
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