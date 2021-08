Hayal ediyorlar biz yapıyoruz

Araçları yeniden tasarlayarak onları kişiye özel bir hale dönüştüren Mustafa Ali Akalın, otomotiv sektöründe araç sahiplerinin hayallerini gerçekleştiriyor.

Spor ve VIP araçları tasarlama konusunda uzman olan Akalın, bugüne kadar birbirinden farklı projelere imza atarak araç sahiplerine benzersiz bir ayrıcalık sunduğunu belirtti.

Her ihtiyaç ve zevke uygun üretim yaparak önemli bir başarıya imza attığını söyleyen Akalın, her şeyin önce kalite ile başladığını vurgulayarak, “Üretimin ilk aşamasından teslim anına dek kullandığımız tüm malzemelerde, işçilikte ve bakış açımızda kalite olmazsa olmazımızdır” dedi.

Teknoloji temelli bir iş yaptıklarını belirten Akalın, tasarım anlayışının ise benzersiz ve zamansız olduğunu, her projede de daha önce yapılmamışı yaptıklarını kaydetti.

Lüks araçlara estetik tasarım

Lüks araçlarda yaptığı estetik tasarımlarla büyük beğeni toplayan Akalın, bugüne kadar çok sayıda ünlü isme araç tasarladığını söyledi. Aralarında sanatçılardan futbolculara kadar çok sayıda ünlü ismin müşterisi olduğunu belirten Akalın, “Çocukluğumdan beri arabalara çok meraklıydım. ‘Bir gün ben de bu arabaları değiştirip daha güzel şeyler yapacağım’ derdim ve şu an hayallerimi gerçekleştirdim diyebilirim” diye konuştu.

Sektöre 2004 yılında atım attığını, daha önce Mercedes bayisinde teknisyen olduğunu ve kimsenin yapamadığı elektronik arızalı araçları kendisine yönlendirdiklerini belirten Akalın, “Bu yüzden elektronik bilgim çok iyiydi ve araçlara sonradan ilk navigasyon sistemleri takmaya başladım. Bu sırada artık kendi şirketini kurmaya karar verdiğini anlattı.

Birbirinin benzeri yok

Tasarımlarımın her birinin kendisine ait olduğunu müşterinin isteğine göre tasarladığını söyleyen Mustafa Ali Akalın, “Müşterilerimin içinde futbolcu, sanatçı, bakan, holding sahipleri her biri var çünkü biz her hayal edilen aracı gerçekleştiriyoruz ve yürüyen ofisler üretiyoruz. Sürpriz isimler tabii ki çok oluyor ama bunları şirket gizliliğinden dolayı söyleyemem” diye konuştu.

Almanya’da yaşadığını, Türkiye'de olsaydı bu kada8r kısa sürede böylesine başarıyı yakalama şansının zayıf olduğunu dile getiren Akalın, “Ama hayallerimi kendi ülkemde de gerçekleştirirdim” dedi.

Dünyanın en iyisi olmak istiyor

Akalın şunları söyledi: “En çok aracı Türkiye’ye gönderdiğini gönderiyorum. Türkiye'de otomobil sevdalısı ve lükse değer verenler Avrupa’dan daha fazla ve bu araçları TIR’larla gönderiyorum. Arabalar her erkeğin rüyasıdır, tabii ki benimde. Benim tek şansım bu rüyayı işe çevirmek ve amacım dünyanın en iyisi olmak.”