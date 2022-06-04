Hava yolu kullananların sayısı 5 ayda 57 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Türkiye geneli havalimanlarında iç hatlarda hizmet verilen yolcu sayısı 28 milyon 574 bin, dış hatlarda 28 milyon 413 bin oldu. Toplam 21 milyon 545 bin yolcu İstanbul Havalimanı'nı tercih etti." dedi.

EKONOMİ 04.06.2022, 19:57
Hava yolu kullananların sayısı 5 ayda 57 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hava yolunu tercih edenlerin sayısının mayısta yüzde 186,8 artarak 15 milyon 865 bin yolcuya ulaştığını belirterek, ocak-mayıs döneminde 57 milyondan fazla yolcunun hava yolunu tercih ettiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, çevre ve yolcu dostu havalimanlarında mayısta geçen yılın aynı ayına göre iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda yüzde 91 artarak 73 bin 764'e, dış hatlarda yüzde 136,1 artışla 59 bin 571'e ulaştığını duyurdu. Üst geçişlerle toplam uçak trafiğinin yüzde 101,5 artarak 165 bin 510'a çıktığını aktaran Karaismailoğlu, Mayıs 2019 uçak trafiğinin yüzde 95'ine ulaşıldığına dikkati çekti.

Kovid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan yolcu trafiğinin, Mayıs 2022'de, 2019'un aynı ayına göre eski seviyesine oldukça yaklaştığını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Toplam yolcu trafiği gerçekleşmelerinde geçen ay, 2019 yolcu trafiğinin yüzde 93'üne ulaştık. Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında geçen ay, iç hat yolcu trafiği 7 milyon 230 bin, dış hat yolcu trafiği 8 milyon 604 bin oldu. Transit yolcularla toplam 15 milyon 865 bin yolcumuza hizmet verdik. Geçen yılın aynı ayına göre, iç hat yolcu trafiğinde yüzde 134,1, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 253,6 olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 186,8 artış gerçekleşti. Toplam yük trafiği de yüzde 49,8 artarak toplamda 338 bin 107 ton oldu. Böylece Mayıs 2019 yük trafiğini geçmiş olduk."

İstanbul Havalimanı'na geçen ay iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 518, dış hatlarda 27 bin 60 olmak üzere toplamda 37 bin 578'e ulaştığını belirten Karaismailoğlu, havalimanında iç hatlarda 1 milyon 531 bin, dış hatlarda 4 milyon 147 bin olmak üzere toplam 5 milyon 679 bin yolcuya hizmet verildiğini dile getirdi.

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