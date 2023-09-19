Hat-San ve Reeder Teknoloji Şirketlerinin Halka Arz Tarihleri Açıklandı

Halka arz edilecek iki önemli şirketin belirlediği tarihler sonunda netleşti. Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. AŞ ile Reeder Teknoloji San. ve Tic. AŞ, halka arz edileceği tarihleri kamuoyuna duyurdu. Bu önemli gelişmeleri sizin için detaylı bir şekilde inceledik.

Hat-San Halka Arzı: 22 Eylül'de Başlıyor!

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, Hat-San şirketi halka arz işlemlerine 22 Eylül tarihinde başlayacak. Bu tarihten itibaren her pay başına 22,6 Türk Lirası üzerinden işlem görmeye başlayacak. Hat-San, denizcilik sektöründeki güçlü konumuyla dikkat çekiyor ve bu halka arz fırsatı yatırımcılar için büyük bir önem taşıyor.

Reeder Teknoloji Halka Arzı: 21 Eylül'den İtibaren!

Reeder Teknoloji San. ve Tic. AŞ ise halka arz işlemlerine bir gün önce, yani 21 Eylül tarihinde başlayacak. Her pay başına 9,3 Türk Lirası üzerinden işlem görmeye başlayacak olan Reeder Teknoloji, teknoloji sektöründeki yenilikçi projeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Şirketlerin İşlem Kodları

Hat-San'ın işlem kodu 'HATSN.E' olarak belirlenirken, Reeder Teknoloji'nin işlem kodu ise 'REEDR.E' olacak. Bu kodlar, hisse senetlerini takip eden yatırımcılar için büyük önem taşıyor ve işlem yaparken kullanacakları kritik bilgiler arasında bulunuyor.

SPK Onayı ile Halka Arz Onaylandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu iki şirketin halka arzına 7 Eylül tarihinde onay verdi. Bu onay, şirketlerin halka arz sürecinin yasal olarak uygun olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar, bu onayla birlikte bu şirketlere olan ilgilerini artırabilirler.

Sonuç olarak, Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. AŞ ile Reeder Teknoloji San. ve Tic. AŞ'nin halka arz tarihleri belirlendi ve yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. İlgilenen yatırımcılar, bu tarihleri not alarak işlem yapmaya hazırlanabilirler. İşte Türk ekonomisinin önemli iki oyuncusunun halka arz süreci başlıyor!