Hastanelere 18-50 yaş arası personel alımı başladı, KPSS şartı yok !

Hastanelere personel alımları başladı! Yayımlanan ilan ile birlikte 18 - 50 yaş arası herkes başvuru yapabilir. Alımların yükseldiği bu günlerde KPSS ya da mülakat gibi zorlu süreçlerin olmaması dikkat çekiyor. İş imkanı arayanların karşısına çıkan bu fırsat için detaylar paylaşıldı. Bu benzersiz iş fırsatını değerlendirmek isteyenler için başvuru detayları ve gereklilikler hakkında bilgiler.

KPSS ŞARTSIZ VE MÜLAKATSIZ ALIMLAR BAŞLADI

Hastane personeli olarak çalışmak isteyen kişilere yeni ilanlar paylaşıldı. Yaş aralığının 18 - 50 olmasıyla birlikte vatandaşlar başvuru için akın ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden iş imkanı arayanlara personel uyumları duyuruldu.

Başvuru şartlarına dair aranan şartlar ve detayları paylaşıldı. Sağlık sektöründe kariyerine devam etmek isteyen adaylar için büyük fırsat ayağınıza geldi. İŞKUR'un desteği ile birlikte hızlı bir şekilde iş imkanı sunuluyor. KPSS şartının ve mülakatın aranmadığı hastane personel alımlarında hem kamu hem de özel hastanelerin personel kadrolarına alım yapılıyor.

PERSONEL ALIMLARI İÇİN BELİRLENEN ŞARTLAR

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından özel hastaneler tarafından belirlenebilecek şartlar duyuruldu. Genel şartlar ve özel şartların yer aldığı alımlarda, adaylardan istenenler paylaşıldı. En az 18 yaş, en fazla ise 50 yaşındaki adaylar personel alımları için başvuruda bulunabilecek. Adaylarda aranan şartlar ise şu şekilde;

En az ilköğretim mezunu

18 yaşını doldurmuş

Sağlık sektöründe deneyimli veya deneyim kazanmaya istekli

İletişim ve planlama becerilerine sahip

Hizmet odaklı ve çözüm odaklı

Ekip çalışmasına uyumlu

Provizyon ve fatura işlemlerine hakim

MS Office programlarına bilgili

Sağlık açısından engeli olmayan (Engelli adaylar için ilanlarda özellikler belirtilmiştir)

Dikkatli giyinen ve güler yüzlü

Vardiyalı çalışmaya uygun

Başvurular, İŞKUR ya da e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.