Halkbank’tan yılın ilk çeyreğinde 2 milyar liralık net kar

Halkbank’tan yapılan açıklamaya göre, Banka, mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,3 artırarak 965,3 milyar liraya taşıdı.

EKONOMİ 12.05.2022, 22:13
Halkbank’tan yılın ilk çeyreğinde 2 milyar liralık net kar

Finansal seçenekleriyle yılın ilk çeyreğinde piyasadaki hareketliliğe destek sağlayan Banka, toplam mevduatını ise yüzde 42,8 artışla 673,2 milyar lira seviyesine ulaştırdı. Banka, bu dönemde 2 milyar lira net kâr elde etti.

Esnaf-sanatkârlara, meslek gruplarına, girişimcilere ve KOBİ’lere sunduğu finansal seçeneklerle ekonomideki canlılığa katkı vermeyi sürdüren Halkbank, özellikle kadın girişimcilere 2021’de sağladığı destekleri yılın ilk çeyreğinde artırarak sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 2021 yılını yüzde 11 büyüme ile tamamlayan Türkiye ekonomisine yönelik sorumluluklarını yerine getirmenin motivasyonuyla, 2022 yılına verimli iş sonuçlarıyla başlangıç yaptıklarını ifade etti.

Arslan, “Nakdi kredilerimizin 585,4 milyar liraya yükseldiği bu dönemde, yüzde 39,8 artışla 807,8 milyar lira seviyesine çıkan toplam kredilerimizle Türkiye ekonomisine katkımızı artırarak sürdürdük.” değerlendirmesinde bulundu.

Halkbank’ın temel misyonu ve ülkenin ekonomi politikaları doğrultusunda esnaf-sanatkâr ve KOBİ’lerin her zaman yanında olduğunu aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"2021 yılında esnafımıza 33 milyar lira ve 2022 yılında da 19 milyar lira destek sağlayarak; esnaf kredisi kullanan esnaf sayımızı 1,2 milyon kişiye ve esnaf kredi bakiyemizi de 82,7 milyar lira tutarına ulaştırdık. Öte yandan bankamızın ticari kredileri içindeki KOBİ kredileri payı yüzde 50 gibi yüksek bir seviyeye ulaşırken; KOBİ kredileri pazar payımız yüzde 18,4 olarak gerçekleşti. KOBİ kredileri büyüklüğümüz ise 245,9 milyar lira oldu. Halkbank olarak, 2017’den bu yana sektördeki KOBİ’lerin lider bankası olma pozisyonumuzu sürdürüyoruz."

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