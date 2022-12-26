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Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Depo Sahası hizmete girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "İstanbul'a kompleks bir tesisi kazandırdık. İstanbul Havalimanı metro hatlarının kontrol merkezi fonksiyonunu da verdiğimiz depo tesisi, aynı zamanda İstanbul Havalimanı metrolarının beyni olacak." dedi.

EKONOMİ 26.12.2022, 13:16
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Depo Sahası hizmete girdi

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'a hizmet edecek kompleks bir tesisi kente kazandırdık. İstanbul Havalimanı metro hatlarının kontrol merkezi fonksiyonunu da verdiğimiz depo tesisi, aynı zamanda İstanbul Havalimanı metrolarının beyni olacak." dedi.

Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın depo sahasının hizmete alınması töreninde yaptığı konuşmada, havalimanını şehrin merkezine bağlayacak ve güzergah üzerindeki Küçükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Eyüp, Kağıthane, Şişli ve Beşiktaş ilçelerine hizmet edecek hatta incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Buradaki faaliyetlerde bir eşiği daha aşmanın memnuniyetini dile getiren Karaismailoğlu, yakında açılışını yapacakları hattın araçlarına hizmet edecek depo-bakım park alanını tamamladıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, 31,5 kilometre uzunluğundaki Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda 8 istasyon bulunduğunu, saatte 120 kilometre hıza sahip Türkiye'nin en hızlı metrosunu inşa ettiklerini belirterek, havalimanının, Türkiye için yerine getirdiği önemli göreve uygun bir ulaşım hizmetine kavuştuğunu anlattı.

Metro hattının hizmete açıldığında günde ortalama 600 bin yolcuyu Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na hızlı, konforlu ve güvenli şeklide taşıma kapasitesine sahip olacağını aktaran Karaismailoğlu, hattın işletmeye alınmasıyla seyahatin Arnavutköy ile Beşiktaş arasında 36 dakikaya, Başakşehir (Metrokent) ile Kağıthane arasında 48 dakikaya, Küçükçekmece ile Kemerburgaz arasında 50 dakikaya düşeceğini bildirdi.

Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın mevcut ve yapımı devam eden hatlarla entegre olarak hem Türk milletine hem de uluslararası misafirlere hayatı kolaylaştıracağını ve hizmetin en kalitelisini sunacağını, birçok farklı hat ile entegre olacağını söyledi.

"Metro hattının yüzde 87'si tamamlandı"

Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın inşaatında gece gündüz çalıştıklarını, TBM kazısıyla yapılacak toplam 56 bin 95 metrelik ana hat tünellerinin tamamlandığını ve tünel imalatlarında yüzde 100 ilerleme sağlandığını kaydetti.

Toplamda 15 bin 908 metre NATM tüneli kazısının tamamlandığını ve NATM tünel imalatlarında yüzde 100 ilerleme sağlandığını aktaran Karaismailoğlu, toplam 72 bin 3 metre tünel inşaatını tamamladıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, hat üst yapısı, inşaat elektro mekanik ve sinyalizasyon çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini, nihai betonarme kaplamaların yüzde 90'ını tamamladıklarını belirterek, "Proje genel ilerlemesinde yüzde 87 seviyesine ulaştık. Milletimize, hatta dünyanın hizmetine sunacağımız metro hattımızda tüm çalışmalarımızın hızla ve başarıyla sürdüğünü sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

"Tesis, İstanbul Havalimanı metrolarının beyni olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, proje kapsamında 124 bin metrekarelik ve 176 araç kapasiteli depo sahası ve atölye binasının tasarım ve imalat işini tamamladıklarını, depo sahası imalatlarını bitirdiklerini söyledi.

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