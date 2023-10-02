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Halka Arz Takvimi 2 Ekim 2023: Yeni halka arz var mı?

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Halka Arz Takvimi 2 Ekim 2023: Yeni halka arz var mı?
Halka arz tarihleri yatırımcılar tarafından merak edilen konular arasında bulunuyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay verdiği şirketler halka arz yapabiliyorlar. Borsada bu hafta halka arz yapacak şirket olup olmadığı merak ediliyor. Peki bu hafta halka arz olacak şirketler var mı, halka arz takvimi açıklandı mı?

Halka arz tarihleri yatırımcılar tarafından merak edilen konular arasında bulunuyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay verdiği şirketler halka arz yapabiliyorlar. Borsada bu hafta halka arz yapacak şirket olup olmadığı merak ediliyor. Peki bu hafta halka arz olacak şirketler var mı, halka arz takvimi açıklandı mı?

BU HAFTA HALKA ARZ OLAAK ŞİRKETLER VAR MI?

Bu hafta halka arz olacak şirketler bulunmuyor. Meka Beton'un halka arz olması bekleniyor ama henüz tarihi açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiği zaman habere eklenecek.

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Ekonomi
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