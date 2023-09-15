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Halka arz iki ayrı bankadan alınır mı?

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Halka arz iki ayrı bankadan alınır mı?
Halka arz iki ayrı bankadan alınır mı sorusu, arz müracaatı ile daha fazla lot sayısına ulaşmayı hedefleyen yatırımcılar, aynı kişinin başka banka üzerinden bu işlemi yapıp yapamayacağını sorguluyor. Peki, halka arz iki ayrı bankadan alınır mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Halka Arz işlemi, aynı kişi tarafından iki ayrı banka üzerinden yapılamayacaktır. Konuyla ilgili Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Aynı ve/veya farklı aracı kurumlardan iletilen, ancak aynı MKK sicil numarasına sahip yatırımcı emirlerinden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre önceliğe sahip ilk emre dağıtım yapılacaktır. Aynı MKK sicil numarasına sahip mükerrer girilen diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir."

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