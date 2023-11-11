Haftalık Piyasa Raporu: Bu Hafta En Çok Ne Kazandırdı? Dolar ve Avro Yükselişte! Altın Düşüşte!

Bu hafta finans piyasalarında önemli gelişmeler yaşandı. Yatırım araçları arasında, Borsa İstanbul öne çıktı. İşlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama %0,85 oranında değer kazanarak, yatırımcıların ilgisini çekti. Döviz piyasasında ise dolar ve avro, sırasıyla %0,55 ve %0,30 oranında artış gösterdi.

Yatırım araçlarındaki bu hareketlilik, özellikle Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin başarısını ortaya koydu. BIST 100 endeksi, haftalık performansıyla dikkat çekti. Haftayı, önceki haftaya kıyasla %0,85'lik bir artışla 7.771,34 puanla kapattı.

Döviz piyasasında ise ABD doları, haftalık %0,55'lik bir artışla 28,5660 TL değerine ulaştı. Avro da %0,30'luk bir kazançla 30,5270 TL'ye yükseldi. Bu durum, döviz yatırımcıları için önemli bir gelişmeydi.

Yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonlarının performansı da göz doldurdu. Bu hafta, yatırım fonları %1,38, bireysel emeklilik fonları ise %1,20 oranında değer kazandı. Özellikle "Hisse Senedi" kategorisindeki yatırım fonları, %2,42 ile en çok kazandıranlar arasında yer aldı.

Altın Piyasasındaki Dalgalanmalar

Altın piyasasında ise farklı bir tablo gözlemlendi. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, %1,92'lik bir düşüşle 1.786 TL'ye geriledi. Cumhuriyet altını da benzer bir düşüşle %1,94 kayıpla 12.000 TL'ye düştü. Çeyrek altın ise bu hafta 2.993 TL'den 2.940 TL'ye indi.

Bu veriler, yatırım araçlarının haftalık performansını detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Yatırımcılar için Borsa İstanbul'un hisse senetleri, döviz piyasası ve altın fiyatlarındaki bu değişimler önemli fırsatlar ve riskler barındırıyor. Finans piyasalarını yakından takip etmek, doğru yatırım kararları almak için kritik önem taşıyor.