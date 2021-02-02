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GYİAD: “Türkiye, akıllı tarım ve teknoloji ile fark yaratabilir”

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan zorlu sürecin ardından dünyanın, iklim değişikliği ve gıda güvenliği problemleriyle karşı karşıya kalabileceği gerçeğine dikkat çekiyor.

GYİAD: “Türkiye, akıllı tarım ve teknoloji ile fark yaratabilir”

GYİAD, önemi her geçen gün daha da artan tarımsal faaliyetler konusunda verimliliği artırmak ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla, teknoloji ve bilgiye dayalı bir proje olan ‘Akıllı Tarım Teknolojileri Online Eğitimi'ni hayata geçiriyor. GYİAD Tarım ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu'nun ilk projesi olan ve tamamen ücretsiz sunulan eğitim, tarıma dayalı bilgi teknoloji şirketi Doktar iş birliği ile gerçekleştiriliyor.

GYİAD Tarım ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nun, ülkemizin tarım alanında kendine yetebilmesi adına sürdürülebilir projelere ihtiyaç olduğu iç görüsüyle hazırladığı 'Akıllı Tarım Teknolojileri Online Eğitimi” 10 ve 24 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Proje ile teknoloji ve bilgiye dayalı tarımsal üretimin, tarımda sürdürülebilirliğin ve teknolojik uygulamaların artırılması hedefleniyor.

Özellikle Covid-19 küresel salgını ile stratejik tedarik zincirinin daha fazla önem kazandığı alanların başını tarım çekiyor. Ülkelerin birbirine bağımlılığının daha yüksek hale geldiği ve tarımsal emtialarla ilgili arz sıkıntısının yaşandığı günümüzde GYİAD ‘Akıllı Tarım Teknolojileri Online Eğitimi’kapsamındaçiftçilere, tarım teknolojileri, uydu bitki sağlığı takibi, dijital toprak analizi, sensörler, hastalık ve zararlı erken önlem dijital sistemleri gibi konularda eğitimler verilecek.

GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Pamukçu, program hakkında görüşlerini şöyle ifade etti: “Tarım ve gıdanın öneminin her geçen gün arttığı bu çağda, tarımsal üretimin ve sürdürülebilirliğin ilerletilmesi için gerekli olan temel koşullar; çiftçinin para kazanabilmesi, kazandıkça işine devam etmesi ve yatırımlar yaparak işini geliştirmesidir. Bunun sağlanması için, günümüzde en önemli gereksinimlerden biri ise teknolojinin ve modern tarım tekniklerinin kullanımı. Türkiye, akıllı tarım ve teknoloji ile fark yaratabilecek bir ülke. Teknoloji ve bilgiye dayalı üretimle verimi ve çiftçi gelirlerini iki kata kadar artırmak mümkün. Bu konuyu çok önemsiyoruz çünkü tarım sektöründe teknolojinin çok daha etkin kullanılması gerektiğinin bilincindeyiz. Bu kapsamda ilk adım olarak, global ölçekte 500 binden fazla çiftçiye teknolojiye dayalı verim artırımı gibi çözümler sunan Doktar iş birliğiyle GYİAD Akıllı Tarım Teknolojileri Online Eğitim Programı’nı hayata geçiriyoruz. Amacımız, profesyonel tarımsal işletme yönetimi ve modern teknolojilerin kullanımı konusunda verilecek pratik eğitimlerle, çiftçilerin bu araçlardan en yüksek derecede faydalanmasını sağlamak.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Genç Yönetici Ve İş İnsanları DerneğiGYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat PamukçuEkonomi Haberleri
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