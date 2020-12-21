Güvensiz ateş ölçerlere ve satıcılara dikkat!

Bireysel olarak evlerimizde, toplumsal olarak ise kapalı alanlarda artan ateş ölçüm ihtiyacı, doğru ateş ölçer seçimini de önemli hale getiriyor. Bebek, çocuk, yaşlı ya da kronik rahatsızlığı olan kişilerin Koronavirüs için alması gereken yüksek düzeydeki önlemlere bir de ateşin rutin olarak kontrolü ekleniyor. Bununla birlikte faaliyet gösteren AVM, hastane, sinema salonu, spor salonu ve lokanta gibi kapalı alanlarda ateş ölçümü zorunlu hale geldikten sonra piyasada bulunan standart dışı ateş ölçerlerin sayısının arttığı gözlemleniyor. Kullanılan ateş ölçerlerin standart dışı olma ihtimalinin herkes için bir güvenlik ve sağlık sorunu yarattığını belirten Ulusal Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Karaaslan “Doğru ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tedarikçiden, gerekli testlerden geçerek Medikal CE Belgesi alma yeterliliği elde etmiş, Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine kaydedilmiş, kalibrasyonu yapılmış ve bu sayede doğru ölçüm değerleri elde ettiğiniz ürünleri tercih etmenin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Cihaz kalibrasyonları için teknik servis desteği şart.” açıklamasında bulunuyor.

Ateş Ölçerlerin Güvenilirliği Sorgulanıyor

Her tıbbi malzemede olduğu gibi, kullanımı yakın temas ile mümkün olan ateş ölçerlerin de güvenilir olması gerekiyor. Artan ihtiyaca bağlı olarak farklı sektörlerden firmaların ateş ölçer ithal etmeye başlaması, kullanılan cihazların güvenilirliği konusunda soru işareti yaratıyor. Doğru üretilmeyen ürünlerde yanlış ölçüm yanlış sonuç vereceğinden sağlık ve güvenlik sorunları ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden salgın öncesinde bu sektörde var olan ve ateş ölçer üretiminde uzman firmalara duyulan ihtiyacın arttığını belirten Ulusal Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Karaaslan, “Türkiye’de ateş ölçer ve tıbbi cihaz satışı Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Cihaz Kurumu Yönetmelikleri ile düzenleniyor. Gerekli altyapı yatırımını yapan ve satış sonrasında da yeterli hizmeti sağlayabilecek firmalar ateş ölçer satışı yapabiliyor. Burada temel amaç, öncelikle ölçümde sağlıklı veriyi elde etmek ve en nihayetinde kullanıcıyı korumak.” ifadelerinde bulunurken Medikal CE belgesi ve ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmayan ürünlerin tercih edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.