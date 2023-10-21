Gürsel Tekin'den Şok Akaryakıt Zammı Açıklaması: Benzin 50 TL'yi Geçiyor mu? İşte 21 Ekim Güncel Akaryakıt Fiyatları!

Son dakika olarak aktarılan bilgilere göre, akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha ekleniyor. Eski CHP milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medya üzerinden benzinde yaklaşan zam hakkında bilgilendirme yaptı. Araç sahiplerinin ceplerini yakacak bu zammın detaylarına göz atalım.

Brent Petrol ve Akaryakıt Fiyatlarındaki Son Durum

Brent petrol fiyatlarının yaşadığı değişiklikler, Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Yılın başından itibaren sürekli artış gösteren bu fiyatlar, sürücülerin bütçesini sıkıntıya sokuyor. Gürsel Tekin'in son açıklamaları, yeni bir zam dalgasının yaklaştığına işaret ediyor.

Benzinde Ne Kadar Zam Bekleniyor?

CHP'nin eski milletvekili Gürsel Tekin'in açıklamalarına göre, benzine yapılacak yeni zam sonrasında benzinin litre fiyatının 50 TL'yi geçmesi bekleniyor. Tekin, "İstanbul'da benzinin litresi 35.15 TL, Motorinin litresi 39.58 TL. Ancak yakında bu fiyatların çok daha yükseleceğini göreceğiz" dedi.

21 Ekim 2023 Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul'da Son Benzine ve Motorine Bakış

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin: 35.10 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin: 39.56 TL

İstanbul Anadolu Yakası LPG: 18.15 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin: 35.15 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin: 39.62 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG: 18.18 TL

Ankara ve İzmir Akaryakıt Fiyatları

Ankara'da benzin: 35.80 TL

Ankara'da motorin: 40.20 TL

Ankara LPG: 18.22 TL

İzmir'de benzin: 35.90 TL

İzmir'de motorin: 40.37 TL

İzmir LPG: 18.27 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatı üzerinden hesaplanmaktadır. ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunmaktadır. Gümrüksüz rafineri fiyatının belirlenmesinde ise, Akdeniz-İtalyan piyasasının günlük CIF fiyatları ve Dolar kuru takip edilmektedir.