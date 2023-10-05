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Günübirlik Kiralıklarda Yeni Dönem! İşte Karşınızda Yeni Kurallar!

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Günübirlik Kiralıklarda Yeni Dönem! İşte Karşınızda Yeni Kurallar!
Kiralık ev sektöründe dikkat çeken bir yenilik yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, günübirlik kiralama konusunda yeni bir yasal çerçeve oluşturdu. Bu çerçeve, günübirlik ev kiralamak isteyen kişilere bazı zorunluluklar getiriyor.

Kiralık ev sektöründe dikkat çeken bir yenilik yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, günübirlik kiralama konusunda yeni bir yasal çerçeve oluşturdu. Bu çerçeve, günübirlik ev kiralamak isteyen kişilere bazı zorunluluklar getiriyor.

Üç Ana Şart Öne Çıkıyor

Bakanlık, günübirlik kiralama yapacak ev sahiplerinden üç ana şartın karşılanmasını talep ediyor:

  1. Apartman İçi İzin: Kiralık ev, apartman içinde ise tüm komşulardan izin alınmalı. Tek bir komşunun bile izin vermemesi, kiralamanın gerçekleşmesini engelliyor.
  2. Bakanlık İzni: Ev sahipleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan "turizm konutu" belgesi almak zorunda. Bu belge için gerekli olan tüm dokümanların sunulması gerekiyor.
  3. Görünür Levha: Kiralık evin kapısına, günübirlik kiralık olduğunu belirten bir levha asılması zorunlu hale getirildi.

Airbnb ve Benzeri Platformlar Üzerinden Kiralama

Bakanlık, özellikle Airbnb gibi platformlar üzerinden gerçekleşen kiralama işlemlerini daha yakından denetlemek istiyor. Bu nedenle 2023 sonuna kadar bu düzenlemelerin tam anlamıyla hayata geçirilmesi planlanıyor.

Emniyetin Rolü

Günübirlik kiralamaların güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi, Bakanlık için bir diğer öncelik. Ev sahipleri, kiraladıkları kişilerin kimlik bilgilerini ve konaklama sürelerini Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bildirmekle yükümlü olacak. Bu sayede evlerin yasa dışı amaçlarla kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bilgi vermeyen ev sahipleri için cezai yaptırımlar söz konusu olacak.

Cezai Yaptırımlar

Yeni yasal düzenlemelere uymayan ev sahipleri için ciddi cezai yaptırımlar öngörülüyor. Bu yaptırımların 1 milyon TL'ye kadar çıkabileceği belirtiliyor.

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