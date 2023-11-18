Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri belli oldu

Türkiye'de dün günlük bazda 845 bin 735 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 783 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 293 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 224 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 845 bin 735 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 783 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,3 ile doğal gaz santralleri, yüzde 13,6 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 925 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 973 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.