  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri belli oldu

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri belli oldu

Yayınlanma:
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri belli oldu
Türkiye'de dün günlük bazda 845 bin 735 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 783 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 293 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 224 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 845 bin 735 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 783 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 293 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 224 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 845 bin 735 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 783 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,3 ile doğal gaz santralleri, yüzde 13,6 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 925 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 973 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun: Türkiye'nin yaklaşık 10'da biri Borsa yatırımcısı
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun: Türkiye'nin yaklaşık 10'da biri Borsa yatırımcısı
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 350 baz puanın altına indi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 350 baz puanın altına indi
Ticaret hacmini ve yatırım düzeyini artırmalıyız
Ticaret hacmini ve yatırım düzeyini artırmalıyız
TCMB Başkanı Erkan atılan politika adımlarının etkilerini değerlendirdi
TCMB Başkanı Erkan atılan politika adımlarının etkilerini değerlendirdi
Ziraat Mühendisi Uyarıyor Dikkat! Zeytinyağında Hile Alarmı: Fiyatlar Uçacak
Ziraat Mühendisi Uyarıyor Dikkat! Zeytinyağında Hile Alarmı: Fiyatlar Uçacak
Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatıcı reklam ve faaliyetlere 11 ayda 92,5 milyon lira ceza kesti
Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatıcı reklam ve faaliyetlere 11 ayda 92,5 milyon lira ceza kesti
Türkiye'de ekimde 93 bin 761 konut satıldı
Türkiye'de ekimde 93 bin 761 konut satıldı
Yanıltıcı ‘kasım indirimlerine’ ceza yağdı
Yanıltıcı ‘kasım indirimlerine’ ceza yağdı