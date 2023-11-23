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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri belli oldu

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri belli oldu
Türkiye'de dün günlük bazda 900 bin 793 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 910 bin 562 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 541 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 633 megavatsaatle 05.00’te gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 900 bin 793 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 910 bin 562 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 541 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 633 megavatsaatle 05.00’te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 900 bin 793 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 910 bin 562 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,6 ile doğal gaz santralleri, yüzde 17,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 849 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 618 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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Ekonomi
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