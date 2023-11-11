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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 297 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 67 megavatsaatle saat 05.00'te gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 846 bin 255 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 857 bin 436 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 297 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 67 megavatsaatle saat 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 846 bin 255 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 857 bin 436 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,8 ile doğal gaz santralleri, yüzde 14,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 210 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 391 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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Ekonomi
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