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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Türkiye'de dün günlük bazda 842 bin 253 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 854 bin 713 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 846 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 308 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 842 bin 253 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 854 bin 713 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 846 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 308 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 842 bin 253 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 854 bin 713 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,7 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 957 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 417 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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Ekonomi
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