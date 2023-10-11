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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Türkiye'de dün günlük bazda 856 bin 948 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 867 bin 897 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 522 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 554 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 856 bin 948 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 867 bin 897 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 522 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 554 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 856 bin 948 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 867 bin 897 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 844 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 793 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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Ekonomi
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