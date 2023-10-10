  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Yayınlanma:
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 948 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 26 bin 155 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 836 bin 282 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 847 bin 699 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 948 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 26 bin 155 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 836 bin 282 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 847 bin 699 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,2 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,5 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 557 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 978 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
Vakıfbank'tan Emeklilere ve Çalışanlara Özel 70.000 TL Kredi! Başvuru Ekranı Açıldı..
Vakıfbank'tan Emeklilere ve Çalışanlara Özel 70.000 TL Kredi! Başvuru Ekranı Açıldı..
Kredi Notu Düşüklere Müjde! Sadece 1 Ayda Kredi Notu Nasıl Yükseltilir?
Kredi Notu Düşüklere Müjde! Sadece 1 Ayda Kredi Notu Nasıl Yükseltilir?
ING, emeklilere 12.500 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı
ING, emeklilere 12.500 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı
Dar Gelirli Ailelere Yönelik Fatura Yardımları Güncellendi! İşte Detaylar..
Dar Gelirli Ailelere Yönelik Fatura Yardımları Güncellendi! İşte Detaylar..
Altın Fiyatlarında Son Durum! Çeyrek, Tam, Gram ve Ata Altın Fiyatları Tam Liste..
Altın Fiyatlarında Son Durum! Çeyrek, Tam, Gram ve Ata Altın Fiyatları Tam Liste..
DenizBank'tan Hızlı ve Kolay Nakit Kredi Fırsatı Başladı!
DenizBank'tan Hızlı ve Kolay Nakit Kredi Fırsatı Başladı!
PTT'den Emeklilere ve Çalışanlara Nakit Kredi Kampanyası: 80 Bin TL Emekli, 40 Bin TL Çalışanlar İçin!
PTT'den Emeklilere ve Çalışanlara Nakit Kredi Kampanyası: 80 Bin TL Emekli, 40 Bin TL Çalışanlar İçin!
0-2-4-6-8 Son Rakamları Olanlara Özel 33.000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası Başlıyor!
0-2-4-6-8 Son Rakamları Olanlara Özel 33.000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası Başlıyor!