Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 851 bin 941 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 494 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 185 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 675 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 851 bin 941 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 494 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24,2 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 12,4 ile linyit santraller izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 390 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 943 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.