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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Türkiye'de dün günlük bazda 931 bin 828 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 943 bin 26 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 212 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 239 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 931 bin 828 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 943 bin 26 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 212 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 239 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 931 bin 828 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 943 bin 26 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,7 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 685 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 883 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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