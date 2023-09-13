Günlük döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 26,9020 26,9030 26,9370 26,9380 Avro 28,8230 28,8240 28,9020 28,9030 Sterlin 33,5060 33,6230 33,5630 33,6800 İsviçre Frangı 30,0980 30,2490 30,0810 30,2320 ANKARA ABD Doları 26,8720 26,9520 26,9070 26,9870 Avro 28,7830 28,8630 28,8620 28,9420 Sterlin 33,4460 33,6560 33,5030 33,7130