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Günlük döviz kurları

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Günlük döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları haberimiz detayında bulacaksınız.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALIÇARŞAMBA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları26,902026,903026,937026,9380
Avro28,823028,824028,902028,9030
Sterlin33,506033,623033,563033,6800
İsviçre Frangı30,098030,249030,081030,2320
ANKARA
ABD Doları26,872026,952026,907026,9870
Avro28,783028,863028,862028,9420
Sterlin33,446033,656033,503033,7130

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