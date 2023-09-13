Günlük döviz kurları
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları haberimiz detayında bulacaksınız.
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,9020
|26,9030
|26,9370
|26,9380
|Avro
|28,8230
|28,8240
|28,9020
|28,9030
|Sterlin
|33,5060
|33,6230
|33,5630
|33,6800
|İsviçre Frangı
|30,0980
|30,2490
|30,0810
|30,2320
|ANKARA
|ABD Doları
|26,8720
|26,9520
|26,9070
|26,9870
|Avro
|28,7830
|28,8630
|28,8620
|28,9420
|Sterlin
|33,4460
|33,6560
|33,5030
|33,7130
Ekonomi