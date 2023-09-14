  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Günlük döviz kurları: 14 Eylül 2023 güncel döviz kurları

Günlük döviz kurları: 14 Eylül 2023 güncel döviz kurları

Yayınlanma:
Günlük döviz kurları: 14 Eylül 2023 güncel döviz kurları
Günlük döviz kurları: 14 Eylül 2023 güncel döviz kurları... İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatlarını haberimiz detaylarında bulacaksınız...

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları26,937026,938026,950026,9510
Avro28,902028,903028,733028,7340
Sterlin33,563033,680033,311033,4280
İsviçre Frangı30,081030,232029,999030,1460
ANKARA
ABD Doları26,907026,987026,920027,0000
Avro28,862028,942028,693028,7730
Sterlin33,503033,713033,251033,4610

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
Çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu
Çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu
Dolar ve Altın Uzmanı Duyurdu! Gram Altın ve Dolar Bu Tarihte Rekor Kıracak..
Dolar ve Altın Uzmanı Duyurdu! Gram Altın ve Dolar Bu Tarihte Rekor Kıracak..
Emekli Olamayanlara Müjdeli Haber Bakan Şimşek'ten Geldi! Yeni Emeklilik Sistemi Geliyor!
Emekli Olamayanlara Müjdeli Haber Bakan Şimşek'ten Geldi! Yeni Emeklilik Sistemi Geliyor!
PTT Duyurdu! Ev Hanımlarına 44.400 TL Karşılıksız Destek Verecek..
PTT Duyurdu! Ev Hanımlarına 44.400 TL Karşılıksız Destek Verecek..
Emekli Kök Aylığına Yüzde 33.91 Zam Onaylandı: Emeklilere Büyük Müjde..
Emekli Kök Aylığına Yüzde 33.91 Zam Onaylandı: Emeklilere Büyük Müjde..
Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonu” Seul’de Gerçekleştirildi
Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonu” Seul’de Gerçekleştirildi
Kur Korumalı Mevduatın Alternatifi Konut Olabilir
Kur Korumalı Mevduatın Alternatifi Konut Olabilir
Çalışanların %25'sı işini kaybetmekten korkuyor
Çalışanların %25'sı işini kaybetmekten korkuyor