Günlük döviz kurları: 14 Eylül 2023 güncel döviz kurları
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Günlük döviz kurları: 14 Eylül 2023 güncel döviz kurları... İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatlarını haberimiz detaylarında bulacaksınız...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,9370
|26,9380
|26,9500
|26,9510
|Avro
|28,9020
|28,9030
|28,7330
|28,7340
|Sterlin
|33,5630
|33,6800
|33,3110
|33,4280
|İsviçre Frangı
|30,0810
|30,2320
|29,9990
|30,1460
|ANKARA
|ABD Doları
|26,9070
|26,9870
|26,9200
|27,0000
|Avro
|28,8620
|28,9420
|28,6930
|28,7730
|Sterlin
|33,5030
|33,7130
|33,2510
|33,4610
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