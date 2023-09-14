Günlük döviz kurları: 14 Eylül 2023 güncel döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 26,9370 26,9380 26,9500 26,9510 Avro 28,9020 28,9030 28,7330 28,7340 Sterlin 33,5630 33,6800 33,3110 33,4280 İsviçre Frangı 30,0810 30,2320 29,9990 30,1460 ANKARA ABD Doları 26,9070 26,9870 26,9200 27,0000 Avro 28,8620 28,9420 28,6930 28,7730 Sterlin 33,5030 33,7130 33,2510 33,4610