Güneydoğu ihracatta yine rekor kırdı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), bölgenin Kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bölge ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre %4,3 oranında artarak 1 Milyar 145 Milyon 339 Bin Dolar olarak gerçekleşti. Bölgenin ihracat üssü Gaziantep’in ihracatı ise Kasım ayında %3,2 artış ile 955 Milyon 722 Bin Dolar oldu.

Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci; “1,1 Milyar Dolarlık ihracat; ihracatçılarımızın başarısıdır, Güneydoğunun başarısıdır. Bu rakamlar hem bölgemizin hem Gazi şehrimizin en yüksek Kasım ayı ihracat rakamlarına ulaştığımızı bizlere söylüyor. Bölgedeki büyük yıkım ve küresel piyasalardaki daralmaya rağmen ihracatımızın toparlanabilmiş olması bugün yüzümüzü güldürüyor.” dedi.

Kileci açıklamasında; “İhracat ailemize her ay yeni firmaların katıldığını görmek bizleri sevindiriyor. Dünyanın her bir köşesine ihracat yapan üyelerimizin ihracatındaki en büyük pay %41,8’lik pay ile Ortadoğu ülkelerine ait. Onu sırasıyla %15,9’luk payla AB Ülkeleri ve %13,9’luk payla Afrika ülkeleri takip ediyor. 11 ayda 198 ülkeye ihracat yapan üyelerimizin en fazla ihracat yaptığı ülkeler Irak, ABD, Suriye, İtalya, İngiltere, Almanya, İran, Suudi Arabistan, Libya ve İsrail oldu. Ürünlere göre Ocak-Kasım ayı ihracat tablomuzu incelediğimizde ise; makine halısı, pastacılık ürünleri, iplikler, kumaşlar, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, hububat, ağaç ve orman ürünleri ile demir çelik mamullleri bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alıyor. Kasım ayında bölgemizdeki diğer illerden; Mardin'den 108 Milyon Dolar, Kahramanmaraş’tan 94 Milyon Dolar, Malatya'dan ve Şanlıurfa’dan 38 Milyon Dolar, Diyarbakır'dan 19 Milyon Dolar, Adıyaman'dan 9 Milyon Dolar ve Kilis'ten 7 Milyon Dolar ihracat gerçekleştirildi.” dedi.