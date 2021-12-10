GÜNEYDOĞU, İHRACATINI YÜZDE 29 ARTIRDI

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölge ihracatında Avrupa ve Amerika’nın payının her geçen gün arttığına dikkat çekerek şunları kaydetti: “İhracatımızdan Orta Doğu Ülkeleri yüzde 38,2 pay alıyor. Pandemiden sonra talepte artış yaşadığımız AB Ülkeleri’nin ihracatımız içindeki oranı yüzde 18,3, Amerika Ülkeleri’nin ihracatımız içindeki oranı ise yüzde 14,4 oldu. Irak, ABD, Suriye, Birleşik Krallık, İtalya, Almanya, İran, İsrail, Mısır ve Libya lider pazarlarımız durumunda bulunuyor. 198 ülke pazarının tamamında ihracatımızı arttırmak istiyoruz” dedi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölgenin 11 aylık ihracat karnesini açıkladı. Buna göre Güneydoğu’dan Ocak – Kasım 2021 döneminde 10,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti. Bölgenin, ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artırdığına dikkat çeken Ahmet Fikret Kileci, “Bölgenin birinci, Türkiye’nin beşinci büyük ihracatçı şehri olan Gaziantep, söz konusu ihracatın 9,1 milyar dolarlık kısmını tek başına üstlendi. Bölgemiz ve Gaziantep bu rakamlarla 2020 yılının toplam ihracatını geride bıraktı. Bu gurur verici başarıda katkısı bulunan tüm ihracatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum” dedi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 2020 toplam ihracatı 9,3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Kasımda Güneydoğu’dan 2.594 Firma ile 162 Ülkeye İhracat

Kasım ayında 2.594 firmadan oluşan ihracatçı ordusuyla 162 ülkeye birçok kalemde ürün ihraç ettiklerini belirten Ahmet Fikret Kileci, bölgede öne çıkan sektörleri ihracat rakamlarına göre tekstil, hububat, halı ve kuru meyve olarak sıraladı. Türkiye’nin 11 aylık toplam tekstil ihracatının yüzde 23’ünün Güneydoğu’dan gerçekleştiğini de sözlerine ekleyen Ahmet Fikret Kileci, “Toplam halı ihracatının yüzde 70’i de yine bölgemiz üzerinden gerçekleşmektedir” dedi.

AB ve Amerika’ya ihracat artıyor

Orta Doğu, AB ve Amerika Ülkeleri’nin en büyük ilk üç pazar durumunda bulunduğunu ifade eden Ahmet Fikret Kileci konuşmasına şöyle devam etti: “İhracatımızdan Orta Doğu Ülkeleri yüzde 38,2 pay ile birinci sırada yer alıyor. Pandemiden sonra talepte artış yaşadığımız AB Ülkeleri’nin ihracatımız içindeki oranı yüzde 18,3, Amerika Ülkeleri’nin ihracatımız içindeki oranı ise yüzde 14,4 oldu. Irak, ABD, Suriye, Birleşik Krallık, İtalya, İran, Almanya, İsrail, Mısır ve Libya lider pazarlarımız durumunda bulunuyor. 198 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz ve temel hedefimiz bu pazarlarda daha etkin bir hale gelmek ve payımızı artırmak. Gelişkin sanayisi ve zengin tarımsal çeşitliliği ile bölge olarak bunu gerçekleştirecek güce muktediriz.”

İrtibat büroları ile ihracatçının yanında

Bölgenin aylık bazda gerçekleştirdiği ihracat rakamlarına da değinen Ahmet Fikret Kileci, “Kasım ayında bölge olarak 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Geçen yıla göre yakaladığımız artış yüzde 29 oldu. Bu ihracatın 904,6 milyon dolarlık kısmını Gaziantep tek başına üstlendi. Bölgemizin diğer ihracatçı şehirlerinden Kahramanmaraş kasım ayında 136,4 milyon dolar, Mardin 105,5 milyon dolar, Malatya 47,1 milyon dolar, Diyarbakır 26,6 milyon dolar, Şanlıurfa 15,6 milyon dolar, Kilis 8 milyon dolar ve Adıyaman 6,6 milyon dolarlık ihracat yaptı. Sekiz ihracatçı şehrimizin de ihracat performansının gelişmesi bizler için son derece önemli. Bu nedenle yetki alanımıza giren illerde bulunan irtibat bürolarında yeniden yapılanmaya gittik, büro bulunmayan illerimizde ve 1 ilçemizde ise yeni irtibat bürolarımızı faaliyete geçirdik. İhracatçımızı sürekli güncel tutmak, yurt dışındaki bütün faaliyetlerinde yardımcı olmak ve birebir yanlarında olmak için böyle bir strateji geliştirdik” diye konuştu.