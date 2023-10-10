Güncel Fındık ve Mısır Fiyatları

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 93,02 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama İç fındık (11-15 mm) Kg TS 150,10 Mısır dane Kg TS 4,99 Kabuklu fındık Kg TS 93,02 Bal Kg TS 150,62

TS: Tacir Satışı