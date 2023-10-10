Güncel Fındık ve Mısır Fiyatları
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Güncel Fındık ve Mısır Fiyatları açıklandı. Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 93,02 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 93,02 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|İç fındık (11-15 mm)
|Kg
|TS
|150,10
|Mısır dane
|Kg
|TS
|4,99
|Kabuklu fındık
|Kg
|TS
|93,02
|Bal
|Kg
|TS
|150,62
TS: Tacir Satışı
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