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Güncel Fındık ve Mısır Fiyatları

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Güncel Fındık ve Mısır Fiyatları
Güncel Fındık ve Mısır Fiyatları açıklandı. Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 93,02 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 93,02 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
İç fındık (11-15 mm)KgTS150,10
Mısır daneKgTS4,99
Kabuklu fındıkKgTS93,02
BalKgTS150,62

TS: Tacir Satışı

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