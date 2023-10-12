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Güncel Fındık Satış Fiyatları Belirlendi

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Güncel Fındık Satış Fiyatları Belirlendi
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,15 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,15 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
Kabuklu fındıkKgTS95,15
Süs bitkisiKgTS104,06
İnek sütüLtTS12,30
Mısır daneKgTS4,93
Silaj mısırKgHMS1,62

HMS: Hazır Müstahsil Satış

TS: Tacir Satışı

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