Güncel Fındık Satış Fiyatları Belirlendi
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Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,15 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,15 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Kabuklu fındık
|Kg
|TS
|95,15
|Süs bitkisi
|Kg
|TS
|104,06
|İnek sütü
|Lt
|TS
|12,30
|Mısır dane
|Kg
|TS
|4,93
|Silaj mısır
|Kg
|HMS
|1,62
HMS: Hazır Müstahsil Satış
TS: Tacir Satışı
Ekonomi