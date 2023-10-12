Güncel Fındık Satış Fiyatları Belirlendi

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,15 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Kabuklu fındık Kg TS 95,15 Süs bitkisi Kg TS 104,06 İnek sütü Lt TS 12,30 Mısır dane Kg TS 4,93 Silaj mısır Kg HMS 1,62

HMS: Hazır Müstahsil Satış

TS: Tacir Satışı