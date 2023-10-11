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Güncel Döviz kurları

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Güncel Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALIÇARŞAMBA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları27,727027,728027,738027,7390
Avro29,395029,396029,456029,4570
Sterlin34,043034,160034,160034,2770
İsviçre Frangı30,683030,837030,757030,9110
ANKARA
ABD Doları27,697027,777027,708027,7880
Avro29,355029,435029,416029,4960
Sterlin33,983034,193034,100034,3100

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Ekonomi
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