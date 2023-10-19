Güncel Buğday Fiyatı
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Kütahya Ticaret Borsasında, Anadolu cinsi buğdayın kilogramı en düşük 6,50 liradan, en yüksek 8,71 liradan satıldı.
Kütahya Ticaret Borsasında, Anadolu cinsi buğdayın kilogramı en düşük 6,50 liradan, en yüksek 8,71 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday (Anadolu)
|Kg
|6,50
|8,71
|Arpa (yemlik)
|Kg
|5,40
|6,50
|Buğday (beyaz)
|Kg
|5,80
|7,30
|Et (karkas)
|Kg
|217,00
|315,00
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