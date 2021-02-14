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Gümüş son yılların en büyük zirvesini gördü

Son yılların en iyi günlerini yaşayan Gümüş esnafı gümüş fiyatının altın ile yarışır hale geldiğini belirtti.

Gümüş son yılların en büyük zirvesini gördü

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ekonomik aktivitenin dip yapmasına sebep olan Kovid-19 salgını gümüşü teğet geçti. Özellikle Kovid-19 aşısının yapılmasıyla birlikte gümüş takı sektörüne canlılık geldi. Son yılların en iyi günlerini yaşayan Gümüş esnafı gümüş fiyatının altın ile yarışır hale geldiğini söyledi. Gümüş takının lider markalarından Kar Gümüş’ün Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kartal, Kovid-19 aşısı sayesinde işlerin açılmaya başladığını belirtti. Yaklaşık 1 yıl önce bir kilogram altının 80 ile 90 kilogram gümüş ettiğini dile getiren Kartal, “Şimdi bir kilo altın 61 kilo gümüş ediyor. Gümüş son yılların en büyük zirvesini gördü” diye konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Kar Gümüşün Yönetim Kurulu Başkanı Metin KartalGümüşGümüş Fiyatı Arttı
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