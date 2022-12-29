Gümrük müşavirliği işlemlerinde 2023 yılı asgari ücretleri belirlendi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri, tebliğin yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2023'ten itibaren 200 lira ile 3 bin 890 lira arasında olacak.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi ise 320 lira ile 105 bin 400 lira arasında uygulanacak.