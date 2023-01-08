'Güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı' savunma sanayisinden 6 milyar dolarlık ihracat hedefi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinin "güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı" haline geldiğini belirterek, "2022 ihracat rakamlarını beklediğimiz ölçüde yakaladık ve aştık. 2023 için 6 milyar doları gözümüze kestiriyoruz, çok daha üstü de olabilir." dedi.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın "Savunma Sanayii 2023 Hedefleri" başlıklı basın toplantısı, Teknopark İstanbul'da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu'nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, Topçu'nun Teknopark İstanbul'a ilişkin sunumuyla başladı.

Sunumun ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın hazırladığı, Türk savunma sanayisinin 2023 hedeflerini içeren videonun gösterimi yapıldı.

Verilen bilgiye göre, 2023'te savunma sanayisinin hedefleri arasında şunlar yer alıyor:

"Havacılık ve uzayda, Milli Muharip Uçağımızı hangardan çıkarıp tüm dünyaya göstereceğiz. Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET ilk uçuşunu yapacak. Muharip İnsansız Savaş Uçağımız Bayraktar KIZILELMA'nın çeşitli uçuş manevra testleri ve mühimmat entegrasyonları gerçekleştirilecek. ÖZGÜR Projemiz kapsamında aviyonik modernizasyonu tamamlanacak ilk F-16'ları teslim edeceğiz. Özgün Helikopterimiz GÖKBEY'in ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığı'na gerçekleştireceğiz. ANADOLU gemisine konuşlandıracağımız Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu yapacak. 6'ncı ve son P-72 Deniz Karakol Uçağı teslimatıyla Meltem-3 projesi tamamlanacak. Milli ve yerli üretim LNA modülüne uzayda tarihçe kazandırılıp gemilerin konum ve rota bilgilerinin elde edilmesini sağlayacak KILIÇSAT Küp Uydu uzaya fırlatılacak. İMECE Yer Gözlem Uydusu uzaya fırlatılacak.

Deniz projelerinde, en büyük askeri gemimiz olacak Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz ANADOLU'yu kullanıma sunacağız. Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi (DİMDEG) DERYA'yı teslim edeceğiz. İ Sınfı fırkateynlerimizin ilki İSTANBUL'u hizmete alacağız. Yeni tip denizaltılarımızın ilki olan PİRİ REİS hizmete alınacak. Kara araçları projelerinde, Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA'nın ilk teslimatını gerçekleştireceğiz. Yerli Motorlu Vuran, 8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araçlar ve Amazon zırhlı araçlarının ilk teslimatlarını yapacağız. Yurt dışı ihracat lisansına tabi bazı alt sistemlerin yerlileştirilmesinin ardından ilk ALTAY tankının üretimini tamamlayacağız."

2023'te hava savunma, silah, füze ve mühimmattan elektronik sistemlere kadar birçok hedef paylaşıldı

2023'e ilişkin diğer alanlardaki hedefler ise şöyle:

"Hava savunma, silah, füze ve mühimmat alanında uzun menzilli hava savunma ve füze sistemimiz SİPER'i hizmete vereceğiz. BOZDOĞAN Görüş İçi ve GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Füzelerimizin ilk teslimatlarını yapacağız. GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'ni gemilerimize entegre etmeye başlayacağız. KARAOK füzeleri ilk kez envantere girecek. ŞİMŞEK Hedef Uçağı seyir füzesi konfigürasyonuyla ilk kez teslim edilecek. Denizaltı Torpidomuz AKYA'nın seri üretimine başlanacak.

Elektronik sistemlerde, AESA Burun Radarı ilk kez AKINCI TİHA'da kullanılacak ve ilk defa F-16'larımıza entegresyonuna başlayacağız. F-16'larımız yerli-milli Elektronik Harp Podu ve Elektronik Destek Podu entegre edilerek görevlerini icra edecek. Erken İhbar Radar Sistemi ERALP'in ilk teslimatları yapılacak. MERT Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemleri ilk kez kullanıma sunulacak. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi kapsamında bütün kurulumlar tamamlanacak.