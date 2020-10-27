GSK Türkiye’nin ‘Sahayı Keşfet’ programı ilk mezunlarını verdi

GSK’nın, gençleri profesyonel hayata hazırlayarak kariyer yolculuklarına destek olma motivasyonuyla hayata geçirdiği Sahayı Keşfet programı hakkında GSK Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Burcu Kuyucu; “Türkiye’nin farklı şehirlerinden ilaç sektöründe kariyer planlayan öğrencilerin katıldığı “Sahayı Keşfet’ eğitim programımızın ilk mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hem bizler hem de öğrenciler için oldukça verimli, öğretici ve bir o kadar da keyifli bir program oldu. Mezun olan öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor ve başarıyla tamamladıkları bu programın kariyerlerine sağlam bir başlangıç yapmaları yönünde güzel bir adım olmasını diliyorum.” dedi.