Gönüllerde Beraberiz etkinliğine iş dünyası, siyaset ve sanat camiasından yoğun bir katılım oldu

Geçtiğimiz günlerde Swiss Hotel Bosphorus'ta Türk Dünyasında Birlik ve Beraberliği temsilen bu yıl 8.si düzenlenen "Gönüllerde Beraberiz” etkinliğine iş, sanat, akademi ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Etkinlik, kamu kurumları ve dernekleri yararına yapılmış olup dernek başkanları, siyasetçiler, sanatçılar ve iş dünyasının yoğun ilgisiyle karşılandı.

PS Lounge Restoran zincirleri sahibi ve iş insanı Şahin Paşazade, etkinlikte Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağına vurgu yaparak önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Türkiye ve Azerbaycan'ın güçlü ilişkisine değinen Şahin Paşazade, bu iki kardeş ülkenin iş birliğini ve dayanışmayı her zaman desteklediğini belirtti.

Şahin Paşazade, ödül töreninde dernek başkanlarına teşekkür plaketlerini takdim ederek, katkılarına olan minnettarlığını ifade etti. Bu anlamlı ödül, Şahin Paşazade'nin toplumun çeşitli kesimlerine destek olma ve katkı sağlamadaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.