Girişimciler Hukuksal Konularda Nelere Dikkat Etmeli? Startup’lar İçin Hukuki Yol Haritası

Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında ICT Sektöründeki İş Birliğinin Geliştirilmesi Raporu’na göre Türkiye'nin startup ekosistemi, özellikle oyun, yapay zeka, finans ve sağlık sektörlerinde öne çıkmaya başladı. Türkiye'nin startup ekosistemi, artan deneyimi ile gelişmekte olan pazarlar arasında üst sıralarda yer almak için çaba gösteriyor. Bu çabaların sonucu olarak Türkiye, Avrupa’da 2022 yılında en çok yatırım alan 10. ülke, İstanbul en çok yatırım alan 8. Avrupa şehri konumuna geldi. Hızlı değişen ve dönüşen dünyada önemli bir yer edinen ve geleceğe değer katan startuplar’ın ilk adımı, inovatif bir ürün ya da tasarımsal bir ürün olduğunda patentinin alınması gerekiyor. Marka başvurusu yapılarak, satılan ürün veya verilen hizmet her ne ise tabi olunan yasaların kontrol edilmesi, sonrasında ise ilgili lisans ve ruhsatları kontrol ederek ilerlenmesi gerekiyor. Hizmet veya ürünlerini ortaya koyduktan sonra startup’ların en önemli gündemini ise satış yapmak oluşturuyor. Satış yapılabilmesi için de fatura kesebiliyor olmaları gerekiyor. Bu noktada ise doğru bir şekilde şirketleşmeye ihtiyaç duyuluyor.

Girişimler kanuna uygun hareket etmediğinde riskli bir ortam oluşuyor

Girişim fikri harika gözükse de kanuna uygun olarak sistem işletilmediğinde pek çok riski beraberinde getiriyor. Startup Hukuku hakkında açıklamalarda bulunan KYO Legal Ortağı Avukat Gamze Müge Kan, “Girişimciler, patent, marka başvurusunu yapmadıklarında, gizlilik sözleşmelerini aksattığında iş fikirlerini kaybedebilirler. Yanlış şirket kurgusu yapılırsa da maddi ya da vergisel olarak zarara uğrayabilirler. Kuracakları işin her aşamasında mutlaka hukuki danışmanlık ve bir hukukçudan destek almaları gerekiyor. Günümüzde girişimcileri en çok hukuki danışmanlığa yönelten nokta elbette ki yatırım alma süreçleri oluyor. Yatırımcılarla yapılacak sözleşmeler çoğunlukla çok teknik sözleşmeler oluyor, aynı zamanda pek çok farklı yatırım aracı da mevcut. Girişimciler için, şirket ve şirket operasyonları büyüdükçe günlük hukuki ihtiyaçlar da artıyor. Müşteri sayısı, yatırımcı sayısı, çalışan sayısı arttıkça hukukçuya olan ihtiyaç da aynı oranda büyüyor. Ancak burada kritik olan sürecin en başından itibaren adımları sağlam atmak” dedi.

Tüm sözleşmelerde iyi çalışmak hukuki bir açık bırakmamak gerekiyor