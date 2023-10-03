Gıda Fiyatlarında Büyük Sıçrama: 2015'teki El Nino'dan Daha Güçlüsü Geliyor: Süper El Nino

Washington Post, geçen yıl yaşanan El Nino'nun ardından artık daha büyük bir tehlikenin, "Süper El Nino"nun kapımızda olduğunu dile getirdi. Bu durum, gelecekteki iklim şartları ve ekonomi için ne anlama geliyor?

El Nino Etkisinin Artan Şiddeti

Yaz aylarında tüm dünyayı sarsan El Nino'nun sadece Türkiye üzerinde değil, global olarak büyük etkileri oldu. Washington Post'a göre, bu seferki El Nino, geçmişte gördüklerimizden çok daha güçlü olabilir. Uzmanlar, bu durumun tarım ürünlerine, hatta gıda fiyatlarına ciddi şekilde etki edebileceği konusunda uyarıyor.

Küresel Sıcaklıkta Beklenmedik Artış

Son zamanlarda şahit olduğumuz sıcak hava dalgaları ve sel felaketlerinin arkasında, bu El Nino'nun rolü olabilir. Teksas Üniversitesi'nden bilim insanı Yuko Okumura, sıcaklıkların artmasıyla El Nino'nun şiddetli yağışları daha da tetikleyebileceğini belirtiyor. Bu, daha yoğun etkilerle karşı karşıya kalabileceğimiz anlamına geliyor.

2015-2016 Süper El Nino'nun Hatırlatması

2015-2016 döneminde yaşanan Süper El Nino, dünyada pek çok afete neden olmuştu. Avustralya orman yangınlarıyla mücadele ederken, Amerika'da tarihi kar fırtınalarıyla sarsıldı. Ancak, Washington Post'un belirttiği üzere, bu yıl beklentiler geçmişten daha yüksek.

BBC Televizyonu'nun verilerine göre, bu dönemdeki El Nino'nun ortalama bir El Nino'nun gücünü yüzde 84 olasılıkla aşabileceği belirtiliyor. Deniz sıcaklıklarındaki bu değişiklik, 'Süper El Nino' kategorisine girebilir.

Ekonomik Etkileri Ne Olacak?

Gıda fiyatlarındaki artış, El Nino'nun ekonomik etkilerinin bir örneği. Özellikle Afrika'da fiyatların nasıl etkilendiğini gözlemlemek mümkün. Tanzanya'dan alınan kırmızı soğan fiyatlarındaki artış, bu durumun bir yansıması.

Hindistan, pirinç ihracatını durdurma kararı aldı, bu da global ihracatta büyük bir eksikliğe yol açtı. Myanmar ve Hindistan gibi ülkeler, bu duruma tahıl ve soğan ihracatını kısıtlama kararları alarak tepki gösterdi.

Özellikle VOA'nın belirttiği üzere, İspanya'da yaşanan kuraklık sebebiyle Avrupa Birliği, zeytinyağı ihtiyacını karşılamak için Türkiye'ye yöneldi. Fas, mahsul azlığı nedeniyle bazı ihracatlarını durdurdu.

El Nino Nedir?

El Niño Güney Salınımları, küresel bir okyanus-atmosfer olayıdır. El Niño ve La Niña, Doğu Büyük Okyanus yüzey sularının sıcaklığındaki büyük salınımlar ve bunların yol açtığı atmosferik olayların genel adı olarak kullanılmaktadır.

İsimler İspanyolca "oğlan çocuğu" veya "velet" ve "küçük kız" anlamına gelmektedir. "Çocuk", İsa'yı simgelemektedir, çünkü El Niño Güney Amerika'nın batı kıyılarında Noel zamanında etkili olur. El Niño ve La Niña'nın güney yarımküredeki etkileri çok büyüktür. Bu etkiler ilk olarak 1923'te Sir Gilbert Thomas Walker tarafından tanımlanmıştır. El Niño'nun atmosferik imzası olan Güney Salınımları, Tahiti ve Darwin bölgelerindeki aylık veya mevsimsel hava basıncı değişimleridir. Mayıs 2023 itibarıyla El Niño aktif durumdadır.