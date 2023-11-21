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GES ile köylülerin elektrik faturası azaldı

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GES ile köylülerin elektrik faturası azaldı
Yozgat'ta İl Özel İdaresinin güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarıyla köylerin içme suyunun temininde kullanılan elektrikte tasarruf sağlandı.

İl Özel İdaresi, köylerin su depolarındaki elektrik maliyetinin artması üzerine geçen yıl güneş paneli kurmak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda geçen yıl 14, bu yıl 36 köye kurulan güneş enerjisi panelleri sayesinde enerji maliyetlerinde ciddi oranda düşüş yaşandı.

İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Ali Çalık, Yozgat genelinde son 2 yılda 50 köyde GES kurduklarını söyledi.

Elektrik maliyetleri çok yüksek olduğu için köylülerin fatura bedellerini ödemekte çok ciddi sıkıntılar yaşadığına değinen Çalık, "Yaptığımız güneş enerjisi sistemi sayesinde köylerimizde neredeyse yüzde 60-70'e varan tasarruf sağlayıp faturalarımızı düşürdük. Vatandaşlarımız çok memnun." dedi.

Çalık, daha önce fatura bedellerinin tahsilatında muhtarların zorluk yaşadığını anlatarak, "Artık tüm vatandaşlarımız, cebinden çok cüzi miktar çıktığı ve evinde çeşmesini açtığında her an suya kavuşabildiği için her yönüyle memnun. Merkez dahil 14 ilçemizde toplam 660 kilovat kurulu gücümüz var." diye konuştu.

Çalatlı köyü muhtarı Nizamettin Dolgunyürek de içme suyunda kullanılan elektrik faturası 30 bin lira gelirken GES'in kurulmasıyla 10-15 bin lira arasına düştüğünü söyledi.

GES'lerin fatura sıkıntısını ortadan kaldırdığını dile getiren Dolgunyürek, vatandaşların su faturalarını daha kolay ödediğini ifade etti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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