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Gençler için faizsiz esnaf kredisinde limit yükseltildi

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara, Başkanlıkça onaylanan projelerini Halkbanka sunmaları durumunda yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak kredinin limiti 300 bin liraya yükseltildi.

EKONOMİ 22.10.2022, 11:02
Gençler için faizsiz esnaf kredisinde limit yükseltildi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)  tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni bitiren, başvuru tarihinde 35 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara, KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Bankaya sunmaları durumunda 300 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

Değişiklik öncesinde, faizsiz kredi imkanı 30 yaşını tamamlamamış esnaf ve sanatkarlara 100 bin liraya kadar sağlanmıştı.

Öte yandan, kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkarlara geriye dönük 1 yılda en fazla 3 defa faiz indirimli kredi imkanı sağlanacak ve toplamda geri ödemesi devam eden faiz indirimli kredi hesap sayısı üçü geçemeyecek. Daha önce bu sayı iki ile sınırlandırılmıştı.

Karar, 11 Ekim 2022'den tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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